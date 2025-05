L’edizione odierna de Il Mattino si concentra sul futuro mercato del Napoli, delineando le prossime mosse per potenziare la squadra allenata da Conte in vista della nuova stagione. L’obiettivo del club azzurro è diventare competitivo su tutti i fronti e, per farlo, la strategia prevede l’acquisto di almeno otto giocatori di alto profilo. Il Napoli si muove con ambizioni concrete. L’interesse per Kevin De Bruyne non si limita a essere una mera suggestione. Il club azzurro sta lavorando affinché questa possibilità diventi realtà. Parallelamente, il piano prevede l’ingaggio di altri sette rinforzi per arricchire ulteriormente la rosa. Il progetto è supportato da un investimento complessivo stimato tra i 150 e i 200 milioni di euro, con un tetto ingaggi destinato a superare i 100 milioni. Inoltre la cessione di Osimhen sarà strategica per generare liquidità, con un incasso previsto di almeno 75 milioni di euro. Questi fondi verranno reinvestiti nella campagna acquisti, con priorità sull’acquisizione di un centravanti di peso come Hojlund. Tuttavia, restano in considerazione anche alternative di livello come Lorenzo Lucca e Jonathan David, senza escludere nomi emergenti quali Omorodion e Sudakov. Tutti profili che potrebbero risultare fondamentali per affrontare al meglio la prossima complessa stagione del Napoli.