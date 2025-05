L’edizione odierna de Il Mattino approfondisce il sogno chiamato Kevin De Bruyne. Secondo il quotidiano, il Napoli sta lavorando per offrire a Conte un colpo di altissimo profilo: Kevin De Bruyne, il fuoriclasse belga che si libererà a parametro zero in estate dal Manchester City. Il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna ha già avviato contatti nelle scorse settimane. Si sta cercando di finalizzare l’accordo per consentire l’ufficialità già nella prima finestra del mercato estivo, prevista per la settimana dal primo al 10 giugno. La stella del Manchester City sembra ormai destinata a lasciare i Citizens e Napoli è una delle mete papabili, anche se non l’unica. Le proposte non mancano, soprattutto quelle economicamente allettanti provenienti da MLS e Saudi League. Tuttavia, l’offerta di Aurelio De Laurentiis sembra stuzzicare l’interesse del giocatore. Durante i suoi viaggi in Inghilterra Manna ha avuto modo di presentare a De Bruyne un progetto su misura. Questo tiene conto sia delle sue esigenze tecniche sia di quelle familiari, con un contratto biennale, opzione per un terzo anno e un bonus al momento della firma