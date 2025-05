L’edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto sull’incontro di ieri tra il presidente Aurelio De Laurentiis e il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Secondo il quotidiano, il confronto tra i due, dedicato al restyling dello stadio Maradona, è durato circa due ore. Successivamente, con i rispettivi staff, si sono recati in Prefettura, dove insieme al prefetto Michele Di Bari si è discusso anche dell’eventuale festa per lo Scudetto. Una certezza emerge dalle pagine del quotidiano: non ci sarà un solo bus con i giocatori a bordo, bensì due, per una sfilata sul Lungomare. Il percorso dovrebbe coprire il tratto Mergellina-Piazza Vittoria, andata e ritorno, definito il miglio azzurro. Questa soluzione consentirebbe di coinvolgere un vasto numero di tifosi, non solo quelli che avranno accesso allo stadio Maradona. L’ultima decisione spetterà al Prefetto, che con le opportune garanzie sull’ordine pubblico non dovrebbe opporsi. A tal proposito, si prevede l’apertura di un tavolo dedicato alla sicurezza nella prossima settimana.