Fabrizio Romano: “Osimhen non vuole ridursi lo stipendio. Ecco dove potrebbe andare…”

Il giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha analizzato la situazione riguardo la cessione di Osimhen che dovrà essere ceduto dal Napoli nella sessione estiva di calciomercato. Ecco le sue parole:

“Osimhen non continuerà a giocare per il Galatasaray. Anche se sta tornando al Napoli dopo il prestito, non resterà lì. Il rapporto tra Osimhen e il Napoli è terminato. Lo stipendio è un grande ostacolo per le squadre inglesi, dato che Osimhen guadagna 12 milioni di euro netti all’anno con il Napoli. Ci sono due opzioni: Osimhen accetta uno stipendio più basso, oppure valuta altre offerte, come quelle dall’Arabia Saudita. Anche la Juventus è ancora interessata a lui, quindi ha diverse possibilità.”

Il nigeriano potrebbe dunque aprire anche alla Juventus nel caso in cui gli venga dato lo stesso stipendio che percepisce ora. Tuttavia la clausola di 75 milioni di euro è valida solo all’estero e Adl difficilmente vorrà cederlo ad una diretta rivale. Ad oggi la pista più probabile è l’Arabia.