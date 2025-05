De Bruyne è il grande sogno del Napoli. Ecco 3 motivi per cui andrebbe immediatamente preso

Come ha riportato Gianluca Di Marzio, il Napoli sta lavorando da oltre un mese per portare Kevin De Bruyne sotto l’ombra del Vesuvio. La trattativa è però molto complessa non tanto per la volontà del belga che ha aperto al progetto partenopeo ma quanto per le esigenze familiari e lo stipendio che potrebbe richiedere l’ex Wolfsburg.

Tuttavia, la cooperazione degli amici Mertens e Lukaku nella trattativa potrebbe influire positivamente sull’affare e al momento il Napoli, come riportato da Alfredo Pedullà, ha offerto uno stipendio tra i 6-7 milioni di euro all’anno. Al momento c’è fiducia e i partenopei tenteranno di chiudere l’affare nella sessione di mercato che precederà il mondiale per club.

3 motivi per cui il Napoli deve prendere De Bruyne

Il belga ha subito parecchi infortuni negli ultimi anni e parte della tifoseria partenopea è diffidente nei confronti dell’affare proprio per questo motivo e per l’età avanzata (33 anni). Tuttavia ci sono anche delle valide motivazioni per cui la maggioranza dei tifosi del Napoli sarebbe felicissima di accogliere De Bruyne:

Seppur vero che De Bruyne compirà 34 anni a giugno, potrebbe portare grande esperienza in rosa insieme ai già presenti Lukaku e McTominay. Il belga vanta infatti ben 6x Premier League, 2x Fa Cup, 5x EFL cup, 3x Community Shield, 1x Champions League, 1x Mondiale per club, 1x Coppa di Germania, 1x Supercoppa di Germania, 1x Campionato belga e una Supercoppa belga.

La sua esperienza calcistica potrebbe dunque aiutare molto un ambiente in crescita come quello del Napoli e l’età non deve essere considerata come un problema per un giocatore del suo calibro. Basti guardare Mkhitarian che quando approdò all’Inter fu inizialmente criticato per l’età (33 anni) ma poi dimostrò tutta la sua qualità diventando uno dei leader dei nerazzurri.

Nonostante gli acciacchi delle ultime stagioni che sono normalissimi per un calciatore della sua età, le qualità di De Bruyne non possono essere messe in discussione. Il belga è probabilmente il miglior trequartista degli ultimi 10 anni e ha avuto un impatto devastante nel panorama europeo e mondiale.

Nelle sue nove stagioni a Manchester ha totalizzato 108 gol e 177 assist in 418 presenze e, considerando il modo impressionante con cui si adattano i giocatori dalla Premier alla Serie A, il belga potrebbe tranquillamente dar seguito alle sue prestazioni con la maglia del Napoli.

L’eventuale approdo di De Bruyne a Napoli potrebbe segnare un capitolo di storia del calcio italiano. Infatti un colpo del genere, negli ultimi anni, si è visto soltanto con l’approdo di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il belga potrebbe essere l’acquisto più importante della storia moderna del Napoli visto il suo status di top player affermato e diventerebbe il vero leader della rosa azzura e l’idolo dei tifosi partenopei.

D’altronde il suo amico Mertens ha fatto la storia con la maglia del Napoli ed è bello immaginare che possa arrivare un suo connazionale che ha già scritto capitoli di storia del calcio e che è pronto a scriverne altri. De Bruyne ha infatti tanta voglia di dimostrare al Man City l’errore che hanno fatto a non rinnovargli il contratto e Napoli potrebbe essere la piazza giusta per proseguire la propria carriera da calciatore.