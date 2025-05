L’edizione odierna del Corriere dello Sport si è soffermata su alcune indiscrezioni di mercato legate al Napoli. Secondo il quotidiano, Lorenzo Pellegrini, nonostante le voci e un concreto interesse da parte del Napoli lo scorso gennaio, ha declinato ogni proposta, deciso a proseguire il suo cammino con la Roma. Il capitano giallorosso intende continuare a giocare per la squadra della sua città. Il suo legame con i colori giallorossi rimane fortissimo. Pellegrini ha sempre dato priorità alla Roma, una scelta che non sembra destinata a cambiare, nonostante il contratto in scadenza a giugno 2026. Il suo obiettivo è continuare l’avventura da capitano nella squadra del cuore. Anche durante il mercato di gennaio, quando si concretizzava l’interesse del Napoli, ha posto fine a ogni trattativa. L’eccellente prestazione e l’orgoglio dimostrati nel derby d’andata hanno scongiurato una separazione che la Roma, in realtà, non avrebbe opposto. Conte aveva individuato Pellegrini come uno dei profili ideali per rinforzare il Napoli nel mercato invernale. Tuttavia, l’operazione non è andata in porto per la ferma volontà del giocatore di rimanere legato alla Roma.