Marco Rossi, ct dell’Ungheria, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il mio rinnovo fino al 2030? Provo un grande orgoglio ed una grande soddisfazione, sono grato alla federazione che apprezza il lavoro e spero anche l’aspetto umano che è quello che gratifica di più. Da parte mia, nonostante avessi il contratto in scadenza a dicembre, non c’è stata alcuna sollecitazione per rinnovare. Il loro è stato un attestato di stima nei miei confronti.

Corsa scudetto? Alla fine della stagione molti calciatori arrivano con le energie ridotte. Ragionando in termini numeri e pratici, per il calcolo delle probabilità, vedo per l’Inter la possibilità di vincere la Champions al 50% e per il Napoli la possibilità di vincere lo scudetto con più del 50% delle percentuali. Il Napoli convoglierà le energie sulle prossime tre partite e conoscendo Conte sono sicuro che l’approccio alle prossime gare sarà perfetto. Lo scudetto può solo perderlo il Napoli.

Chi discute Conte è perchè ha tempo da perdere o gli piace dire castronerie. Questo è un allenatore con una storia che parla per lui, è un vincente e ovunque sia stato ha sempre giocato per vincere e spesso ci è riuscito. Riesce sempre ad ottenere il massimo dai giocatori di cui dispone. De Laurentiis, ancora una volta, ha dimostrato di essere un ottimo condottiero, lo dicono i numeri. Il tifoso napoletano vero deve apprezzare sia il presidente che l’allenatore oltre la squadra”.