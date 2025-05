Massimo Orlando, ex calciatore, è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, per parlare del turno di Serie A.

Roma, per Di Marzio non c’è Allegri nella lista: “Negli ultimi due anni ho detto cose non positive su di lui. Non credo sia adatto alla Roma. Sono sempre convinto che rimanga Ranieri. E’ stato bravo ad aggiornarsi, è bravo a utilizzare più moduli, nei cambi, ma non vedo Allegri al suo posto. A parte che dipende tutto anche da dove si piazza la Roma, non credo che possa dare l’ok se non c’è un progetto. Andare o no in Champions cambia tanto. Alla Roma serve più uno alla Gasperini”.

Ci fa un toto-allenatori? “Alla Juve Conte. Se sono veri i nomi di Osimhen, Tonali, con la Juve che ha già un impianto buono…e poi non si può più sbagliare. E quindi andrei su Conte. Sul Napoli dico che Conte vincerà lo Scudetto e se ne andrà. Italiano o Gasperini li vedrei bene. C’è materiale, una buona rosa, i soldi per fare mercato soprattutto. Roma-Pioli, perché hanno già lavorato insieme a Firenze, caratterialmente si assomigliano. E Stefano è un grande allenatore e accetterebbe i consigli di Ranieri. Milan? De Zerbi no, è un pupillo di Sacchi. Ma questa società non ascolta nessuno, per gestire tutto questo Allegri potrebbe essere perfetto”.