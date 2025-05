Champions all’Inter e scudetto al Napoli? Beh in linea di massima saremmo contenti tutti, però c’è ancora un po’ di suspence per queste ultime tre gare. Di certo l’Inter – ha detto l’ex Inter e allenatore Andrea Mandorlini a Radio Marte nel corso di ‘Marte Sport Live’ – non scenderà in campo per onor di firma a Torino: sarà stanca dopo la Champions ma proverà a tener vivo il sogno anche sfruttando l’ampia rosa che ha. Del resto il Napoli non sarà facile giocare con il Genoa, nelle ultime stagioni nessuna squadra regala nulla. E’ chiaro che gli azzurri sono favoriti, anche per le ultime gare che deve affrontare, l’Inter potrebbe mangiarsi le mani per il vantaggio che ha dilapidato.

Il Napoli è pronto, con Conte, che è bravissimo, non ci saranno cali di tensione. Non credo che Antonio si faccia distrarre dalle voci sul futuro o di mercato, ha una tale esperienza… Poi è troppo importante il presente, sono chiacchiere che non distoglieranno gli azzurri dall’attenzione che hanno per un obiettivo così importante”.