Cassano: “Intitolate lo stadio a Conte”

L’ex calciatore Antonio Cassano ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Viva El Futbol, in diretta su Twitch:

“Spalletti fece un miracolo, Conte va oltre il miracolo, perché a gennaio è andato via il giocatore più forte e non gli hanno preso nessuno; si è fatto male due mesi l’acquisto più oneroso, Buongiorno; anche Neres ha perso due mesi per infortunio. Per un periodo io Conte l’ho attaccato, non mi piaceva; oggi ha cambiato sempre versioni del Napoli, evolvendosi. Non basta dire che ha fatto un capolavoro, bisogna proprio intitolargli lo stadio”.