A Radio Napoli Centrale, nel corso di un ‘Calcio alla Radio – Terzo Tempo’ è intervenuto il giornalista Marco Bucciantini: “Vedo benissimo De Bruyne al Napoli. Sarebbe un colpo straordinario. L’ingaggio è sicuramente un problema, ma il giocatore sa benissimo che quell’ingaggio non lo può vedere più. Sarà costretto a espatriare, ma se vuole fare la Champions le alternative ci sono. Il Napoli sta provando ad alzare l’asticella sul mercato, e con la Champions in arrivo fa bene. Anche se a gennaio il mercato è andato male la squadra si è rinforzata in estate, e ha trovato carattere e continuità.

Il Napoli non deve avere titubanze per il prossimo mercato: non vedo per la prossima stagione una squadra che possa fare un mercato più importante degli azzurri. Le casse sono a posto, i conti in regola. Però ora è fondamentale pensare al campionato, cedere Osimhen e poi lavorare concretamente su questa crescita, che può essere fondamentale per il futuro del club. E non dimentichiamo che Conte è un nome che attira sempre”.