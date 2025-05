Zoff: “Conte? Sta dando un contributo stratosferico. Solo lui poteva”

Dino Zoff, ex portiere ed ex allenatore, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport. Tra gli argomenti, si è parlato a proposito del rendimento di Simone Inzaghi e di Antonio Conte, rispettivamente allenatori di Inter e Napoli, che si stanno contendendo lo scudetto. Di seguito, le sue parole a riguardo.

Lei a inizio anni Duemila alla Lazio aveva allenato Simone Inzaghi. Si immaginava potesse fare una carriera del genere in panchina?

«Devo dire di sì. Simone è sempre stato attento ai particolari. Era un ragazzo a modo e molto preparato. Non sono sorpreso dei risultati che sta ottenendo. L’Inter di Inzaghi gioca alla grande e merita tanti complimenti».

A proposito dei suoi ex allievi: da ct della Nazionale affidò il centrocampo ad Antonio Conte, che sta viaggiando verso lo scudetto col Napoli…

«Antonio sta dando un contributo stratosferico. Solo lui poteva realizzare una cosa del genere, pur non avendo la squadra più forte del campionato tenendo a bada una grandissima squadra come l’Inter».