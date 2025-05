UFFICIALE – McTominay vince il premio di miglior giocatore del mese di aprile della Serie A. De Siervo: “Impatto devastante sul campionato”

Scott McTominay, calciatore del Napoli, ha vinto il premio di miglior giocatore del mese di aprile della Serie A. Lo ha confermato la Lega sul proprio sito ufficiale. Lo scozzese, nel corso di questo ultimo mese, ha giocato ad un livello altissimo, avendo messo a referto ben 5 gol: due doppiette rispettivamente contro Empoli e Torino, oltre che un preziosissimo gol a Monza in una partita assai complicata. L’ex Manchester United verrà premiato domenica, prima del fischio d’inizio di Napoli-Genoa. Di seguito, le parole dell’Ad Luigi De Siervo. “L’impatto di Scott McTominay su questo campionato è stato ‘devastante’, dimostrandosi un top player assoluto, prototipo ideale del centrocampista ‘box to box’, decisivo in entrambe le fasi di gioco. Le cinque reti segnate, solo nel mese di aprile, hanno riportato il Napoli in vetta alla classifica e permesso al giocatore di stabilire il proprio record personale di gol in una stagione. È il primo scozzese a conquistare il premio di calciatore del mese in Serie A, riconoscimento ottenuto in totale per 11 volte, su 53 edizioni, da un giocatore del Napoli, Club che oggi detiene il primato assoluto in questa speciale classifica”.