TuttoSport – Inter-Barcellona, cosa chiedere di più? Conte non avrà creduto ai propri occhi

Tuttosport si è soffermato su Antonio Conte e sulla lotta scudetto tra Napoli ed Inter: “Una bella boccata d’aria. Quella di Napoli. Martedì sera doveva essere aria leggera, ammaliante, incoraggiante. Cosa chiedere di più? Una meravigliosa vista serale sul golfo, un flut fra le mani giusto per assaporare un sapore che ha preso la lingua, il cuore, l’anima. E la televisione accesa mentre da Milano, inzuppata di pioggia e felicità, scorrevano immagini da San Siro: l’Inter e gli interisti impazziti di gioia. Cosa chiedere di più? Antonio Conte non avrà creduto agli occhi: Hansi Flick che gli tirava la volata con quel gioco d’azzardo difensivo, Lamine Yamal che faceva di tutto per mandare la partita oltre ogni limite di tempo e di fatica. Infine lo stellone nerazzurro, con i suoi prodi, ad imperare e declamare: stavolta tocca a noi! Alla fine tutto è andato secondo programma. Anzi speranza. Inter spremuta, ma felice per aver raggiunto la finale di Champions League. Ed ora campionato. Chissà mai che l’attenzione si attenui, la fatica faccia scherzi, tre partite possono essere tutto e niente per una squadra che avrà la finale di Monaco nell’orizzonte. Nessuno crederà più ad un eventuale: «Non li ho visti giocare». Frasetta comoda, ma ad uso degli allocchi. Probabilmente non ci sarà nemmeno bisogno di dirlo“.