Repubblica – Il Napoli aspetta la risposta di De Bruyne! Le ultime

Secondo quanto riporta l’edizione online della Repubblica, il Napoli fa sul serio nell’acquistare a parametro De Bruyne in uscita dal City. Ecco cosa scrive:

“Nelle prossime settimane è attesa la risposta dell’ex City Kevin De Bruyne. La società partenopea è fiduciosa di strappare il sì del centrocampista, tanto più che la famiglia in questo momento preferirebbe il trasferimento in una città come Napoli. Conte lo aspetta, De Bruyne è chiamato a una risposta. Nelle prossime settimane si capirà se l’affare potrà davvero andare in porto”.