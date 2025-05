Pedullà: “Napoli, per l’attacco piacciono anche David e Nunez. Le due situazioni”

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, ha scritto sul proprio sito ufficiale a proposito di alcune novità riguardanti il mercato dei partenopei per giugno. Non ci sarebbero solo Lorenzo Lucca e Ange-Yoan Bonny nella lista degli azzurri, ma anche nomi come Jonathan David, già cercato dalla società in passato, e Darwin Nunez, bomber uruguaiano del Liverpool. Mentre, per quanto riguarda la difesa, piace Sam Beukema del Bologna. Di seguito, ecco quanto scritto a riguardo.

Il Napoli vuole rafforzare l’organico in modo sostanzioso. Ha preso il difensore Marianucci come investimento per il futuro, piace molto – come anticipato – Beukema del Bologna. Ma ci sono due piste importanti per l’attacco, l’obiettivo è quello di prendere uno specialista di spessore. Il Napoli ha mosso passi per Jonathan David che ha altre proposte (Inter in testa, sondato anche dalla Juve), il suo entourage chiede tanto ma il club azzurro vuole accontentarlo anche inserendo una clausola. Nome da seguire all’interno di una concorrenza importante, esattamente come piace Darwin Nunez, classe 1999 in uscita dal Liverpool e con una valutazione di 50-55 milioni più bonus. In lista restano i soliti Lucca e Bonny, ma il Napoli sta lavorando per mirare più in alto, in modo da onorare uno scudetto che si sta avvicinando.