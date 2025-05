Onofri: “Altro che regalo, il Genoa farà battaglia al Maradona. Frendrup? Giocatore da Napoli”

Claudio Onofri, ex bandiera del Genoa, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, durante la trasmissione Punto Nuovo Sport, per commentare la sfida tra Napoli e Genoa in programma al Maradona, e per analizzare alcune voci di mercato che coinvolgono da vicino gli azzurri.

“Altro che regalo – ha esordito Onofri –. Il Genoa arriverà a Napoli con la voglia di fare risultato. È una squadra libera mentalmente, e con Vieira in panchina è riuscita a mettere in difficoltà chiunque. Il Napoli parte favorito, certo, ma fare gol al Genoa non è semplice per nessuno. È una squadra vera, compatta, organizzata. Sarà una partita complessa e Conte lo sa bene“.

L’ex difensore ha poi sottolineato un fattore cruciale di questa fase di campionato: la stanchezza. “Il Napoli sta pagando le fatiche della stagione, ma è normale. Arrivati a questo punto, chi ha una motivazione forte – come lo Scudetto – trova energie anche dove non ci sono. Le altre, con meno stimoli, corrono meno”.

Frendrup profilo da top club: “Al Napoli servirebbe eccome”

Tra i protagonisti della stagione del Genoa, spicca senza dubbio Morten Frendrup, oggetto del desiderio di diversi club, tra cui proprio il Napoli:

“Spero resti al Genoa, da genoano, ma merita tutte le squadre che lo stanno cercando. È giovane ma gioca con la testa di un veterano. È straordinario per quantità, intelligenza e grinta. Fossi nel Napoli, lo prenderei subito. Non come riserva, ma come uomo da rotazioni importanti, al livello dei titolari. È il cuore del Genoa, uno che non molla mai. Se dovesse partire, tutta la piazza ne soffrirebbe“.

Suggestione De Bruyne: “Uno così lo prendo a piedi”

Spazio anche a un nome che fa sognare: Kevin De Bruyne. Un’ipotesi suggestiva, ma che trova senso se legata alle richieste di Conte per il prossimo mercato:

“Parliamo di un fuoriclasse assoluto. Ok, non è più giovanissimo, ma è ancora un campione. Il Napoli di solito ha un certo stile nelle operazioni, ma quando si tratta di profili così, ogni regola può saltare. Conte vuole grandi nomi, e non mi sorprende che Manna ci stia lavorando. Io uno come De Bruyne lo andrei a prendere anche a piedi. E poi, con la preparazione fisica di Conte, tornerebbe a volare“.