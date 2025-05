Napoli su Darwin Núñez: contatti avviati con il Liverpool per il post-Osimhen

Sulle orme dei grandi bomber del passato come Higuaín, Cavani e Osimhen, il Napoli punta in alto per rinforzare il reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il club partenopeo avrebbe messo nel mirino Darwin Núñez, attaccante del Liverpool, in vista della prossima stagione.

Il centravanti uruguaiano – autore di 5 gol in Premier League in 27 presenze – ha perso centralità nelle scelte di Klopp, partendo titolare solo una volta nelle ultime 17 gare. Nonostante il rendimento altalenante, la valutazione del cartellino resta elevata: acquistato per 64 milioni di sterline, i Reds chiedono almeno 50 milioni per lasciarlo partire.

Il Napoli avrebbe già chiesto informazioni e potrebbe affondare il colpo nel caso in cui Osimhen – sempre più vicino alla cessione per una cifra vicina ai 75 milioni – dovesse lasciare il club in estate.