Napoli, non solo De Bruyne: nel mirino anche Ademola Lookman

Dopo il sogno Kevin De Bruyne, un altro nome comincia ad accendere l’entusiasmo dei tifosi del Napoli. Si tratta di Ademola Lookman, esterno offensivo dell’Atalanta, protagonista di una stagione di alto livello. A rivelarlo è il giornalista Carlo Alvino nel corso di un intervento a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli.

“Oltre a De Bruyne – ha dichiarato Alvino – posso dirvi che un altro calciatore è entrato con forza nel radar del Napoli: Ademola Lookman. Il club è molto interessato a lui, piace parecchio alla dirigenza e in particolare al presidente De Laurentiis, che si sarebbe mosso personalmente. Da quanto mi risulta, il presidente ha grande stima per questo ragazzo”.

L’interesse per Lookman conferma la volontà del Napoli di costruire una squadra ambiziosa per la prossima stagione, puntando su profili già affermati in Serie A e capaci di fare la differenza.