La Cocumella, il proprietario: “De Bruyne si sposò qui nel 2017 su consiglio di Mertens. Sua moglie è innamorata di questa terra”

Lionello Del Papa, proprietario dell’hotel La Cocumella di Sant’Agnello, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Presso la struttura, si sposò Kevin De Bruyne, fuoriclasse belga accostato al Napoli nelle ultime ore. Di seguito, le sue parole a riguardo: “A giugno del 2017 De Bruyne si è sposato nella nostra struttura a Sant’Agnello. Lui e la moglie rimasero molto affascinati dalla bellezza dei nostri luoghi. Fu Mertens a giocare un ruolo fondamentale nel consigliare De Bruyne di sposarsi a Sant’Agnello. La signora Michelle, sua moglie, è innamorata della nostra terra e ricordo che prenotarono l’albergo nella sua interezza per 3 giorni. Fu una cerimonia ristretta e con tanti belgi ma non ricordo se ci fosse anche Lukaku quel giorno. Mi diedero l’idea di una coppia serena, bella e molto tranquilla. Ci tennero molto a salvaguardare la propria privacy e degli invitati all’interno della struttura. Credo che se si presentasse loro la prospettiva di vivere a Napoli 2 anni la accetterebbero sicuramente di buon grado”