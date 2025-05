KKN – De Bruyne, Manna in Belgio nelle scorse ore, ma trattativa non facile. Attacco, due nomi in pole

Fabio Cannavo, giornalista, ha rilasciato alcune novità di mercato nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito della notizia bomba riguardante un presunto interessamento da parte della società partenopea per Kevin De Bruyne, fuoriclasse del Manchester City. A tal proposito, queste le sue parole: “Su Kevin De Bruyne ci stiamo lavorando da una settimana circa. Abbiamo saputo che Manna sta seriamente lavorando a questa possibilità, ma non solo. Vi dico che Manna, nelle scorse ore, è stato direttamente a Bruxelles per trattare il calciatore. Sul belga ci sono anche altri club tra cui il Liverpool, ma Manna s’è mosso in anticipo fare un grandissimo regalo a Conte in vista della prossima stagione. La trattativa non sarà di certo facile per diversi motivi, ma il Napoli farà più di un tentativo per prendere De Bruyne. Oltre a De Bruyne c’è un altro nome che piace molto al Napoli e si tratta di Jonathan David, attaccante canadese del Lille che pure va in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Sia lui che Bonny sono i nomi più caldi per l’attacco dell’anno prossimo”.