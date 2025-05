Il Mattino – Quando giocherà il Napoli contro Parma e Cagliari? Queste le probabili date

C’è tanta attesa per conoscere le date di Parma-Napoli e Napoli-Cagliari che si giocheranno in contemporanea con l’Inter. Nei prossimi giorni verranno annunciate le date ufficiali, ma Il Mattino prova ad anticipare le scelte della Lega: “Gli azzurri saranno impegnati al Tardini di Parma mentre l’Inter torna a San Siro contro la Lazio. Entrambe le gare si giocheranno in contemporanea, probabilmente sabato 17 in notturna (20:45). C’è di più. C’è anche la finale di Champions che i neroazzurri hanno conquistato martedì scorso (ai danni del Barcellona) e che giocheranno il 31 maggio prossimo a Monaco di Baviera.

Facile immaginare che, così come avvenuto due anni or sono (per la finale poi persa con il City di Guardiola il 10 giugno del 2023), l’Inter chieda di anticipare almeno di un giorno l’ultima di campionato – in trasferta al Sinigaglia di Como – presumibilmente a sabato 24 per avere una settimana di tempo per preparare al meglio l’assalto alla coppa dalle grandi orecchie. In tal caso anche il Napoli dovrebbe adeguarsi, giocando lo stesso giorno ed allo stesso orario contro il Cagliari al Maradona“.