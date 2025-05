Gazzetta – Gilmour o Lobotka per Napoli-Genoa? Conte riflette. Le ultime

Uno dei dubbi che sicuramente sta facendo riflettere maggiormente Antonio Conte in vista di Napoli-Genoa è sul selezionare chi giocherà in cabina di regia. Stanislav Lobotka, infatti, è uscito malconcio nel corso della partita Lecce-Napoli, in cui ha rimediato un trauma distorsivo alla caviglia. Nulla di preoccupante, tanto che le sue condizioni migliorano. Ma, c’è da gestire le forze in questo rush finale, motivo per cui si potrebbe optare per Billy Gilmour. Di seguito, ecco quanto riportato da La Gazzetta dello Sport.

“C’è da gestire le forze. E anche qualche acciacco. Niente di preoccupante, ma in vista delle ultime tre battaglie, c’è bisogno di tirare fuori il massimo da ogni prestazione e da ogni giocatore. Anche per questo, non è escluso che alla fine contro il Genoa Conte possa decidere di

affidare le chiavi del Napoli a Gilmour. Lo scozzese è stato un’alternativa preziosissima in questa sua prima stagione napoletana, ma il titolare resta Lobotka. Che sta meglio dopo l’infortunio di Lecce: la caviglia non sembra preoccupare, c’è solo da capire se sia il caso di rischiare o magari prendersi una giornata di riposo”.