Frattesi nel mirino del Napoli: possibile scambio con Raspadori

Davide Frattesi continua a essere uno dei nomi caldi in ottica mercato: dopo il gol decisivo contro il Barcellona, il centrocampista dell’Inter resta nel mirino del Napoli per la prossima stagione. Lo riporta il Corriere dello Sport, che sottolinea come i partenopei potrebbero tentare l’affondo, valutando l’inserimento di Giacomo Raspadori nella trattativa.

L’attaccante azzurro, autore di reti fondamentali nella corsa scudetto del Napoli — l’ultima a Lecce — potrebbe rappresentare la chiave per convincere l’Inter a sedersi al tavolo delle trattative. Frattesi, dal canto suo, vive un momento magico: dopo la rete a Monaco, è arrivata anche quella al Barcellona, confermandosi uomo da gol pesanti, soprattutto in Champions.

Strapparlo ai nerazzurri non sarà facile, ma tutto potrebbe dipendere dalla volontà del giocatore, che potrebbe essere attratto dall’idea di una squadra in cui avere maggiore spazio e continuità da titolare.