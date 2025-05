Cioffi: “Su De Bruyne sono fiducioso. Lotta Scudetto si deciderà solo alla fine”

Gabriele Cioffi, ex allenatore dell’Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “De Bruyne sarebbe un colpo eccezionale. So che è un operazione difficile, ma magari il calciatore ha voglia di cambiare vita dopo tanti anni in Premier. Ci sarà tanta concorrenza, è un operazione a 0 è il livello del belga è altissimo. Resto fiducioso, il Napoli ha dimostrato di riuscire a portare a termine grandi operazioni. La lotta Scudetto resta aperta, l’Inter è stanca ma ha dimostrato di avere grande forza mentale. Sarà un discorso aperto fino all’ultimo”.