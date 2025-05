Cds – Napoli, i giocatori fanno gruppo: barbecue per tutti nella giornata di ieri

Il Corriere dello Sport scrive a proposito del Napoli: “Barbecue di squadra all’ora dell’aperitivo, ieri, per i giocatori. Un altro momento per stare insieme, facendo gruppo, fuori dal campo. Il tutto nella settimana che conduce al Genoa, domenica sera al Maradona, alle 20.45, per il primo degli ultimi tre passi in campionato. Un’abitudine che si rinnova per gli azzurri che quest’anno si sono ritrovati spesso insieme, a cena, per condividere momenti distensivi tra un allenamento e l’altro. Lo spirito di squadra che si fortifica col sogno scudetto sempre più nitido“.