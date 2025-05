CdS – Napoli-Genoa, si va verso la conferma di Raspadori e Olivera centrale

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione in casa Napoli per quanto riguarda la questione formazione ed infortuni in vista di Napoli-Genoa. Secondo quanto riportato, si va verso la conferma di Giacomo Raspadori e di Mathias Olivera nel ruolo di difensore centrale. Mentre per quanto riguarda i rientri, per David Neres si spera nella prossima partita di Parma. Per Buongiorno, invece, l’obiettivo è il Cagliari.

“Mancheranno Juan Jesus, per lui stagione finita, Buongiorno (per cui si tenterà il recupero per l’ultima col Cagliari) e Neres, che già dalla prossima a Parma spera di esserci per riaccomodarsi almeno in panchina. In chiave formazione, si va verso la conferma di Raspadori in attacco. L’uomo dai gol pesanti (5 in campionato) con vista sul tricolore. Funziona la coppia con Lukaku nel nuovo sistema che è solo l’ultimo dei tanti vestiti che hanno fatto bello e vincente il Napoli. Pronta anche la conferma di Olivera al centro della difesa accanto a Rrahmani”.