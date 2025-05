Cds – Napoli, De Bruyne colpo da Champions; per il belga sarebbe una scelta di vita

Il Corriere dello Sport si è soffermato sulla notizia di un interessamento del Napoli per Kevin De Bruyne, centrocampista belga che da giugno sarà svincolato: “Napoli sarebbe una scelta di vita, un cambiamento radicale dopo tanti anni di Manchester e Inghilterra. Di Merseyside. Si vedrà”. Dall’Inghilterra è partita una voce clamorosa che vuole anche il Napoli alle prese con quest’idea. Sì, il club di De Laurentiis sta facendo questo tentativo prestigioso: una volta acquisito il ritorno in Champions, con l’entusiasmo nella coda per una stagione che Conte e la sua squadra stanno trasformando in un sogno, è nato anche un sogno di mercato. Il tentativo del Napoli costruito dal ds Manna conferma le intenzioni di De Laurentiis sul mercato e contiene le garanzie che il tecnico si aspetta in vista della prossima stagione”.