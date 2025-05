Tuttosport – Non solo la miglior difesa d’Europa, il Napoli non ha mai subito gol di testa

Il Napoli, ad oggi, può vantare della miglior difesa d’Europa. Gli azzurri, con al passivo solamente 25 gol, hanno fatto meglio di qualsiasi compagine europea. Lo racconta l’edizione Tuttosport, che svela anche un dato clamoroso di questa imbattibilità. Nel corso di questa stagione, i partenopei non hanno mai subito un gol di testa.

“Oggi gli azzurri non hanno soltanto la miglior difesa d’Italia (25 gol subiti in 35 partite, l’Atalanta è seconda con 31), ma addirittura in Europa non c’è nessuno che abbia fatto meglio: al secondo posto c’è l’Athletic Bilbao a quota 26. Il presidio dell’area di rigore è diventato il must del Napoli che annovera un altro dato clamoroso in questo campionato di Serie A: la retroguardia partenopea, dei 25 gol incassati, non ne ha preso nemmeno uno di testa”.