Tuttosport – ” Il Man United potrebbe inserire una contropartita per prendere Osimhen “

L’edizione odierna di Tuttosport si è soffermata sul futuro di Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli sarebbe infatti finito nei radar del Manchester United, che cerca una punta per rafforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione, e per abbassare le richieste del club azzurro, potrebbe inserire una contropartita di livello: si tratta di Rasmus Hojlund. Di seguito un estratto dell’articolo:

“ Attenzione, perché su Hojlund va registrata la concorrenza del Napoli nel caso in cui i Red Devils decidessero di affondare il colpo sull’arrivo di Osimhen (altro, complicatissimo però, obiettivo bianconero), con l’inserimento del danese come contropartita. “