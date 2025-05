Tmw – Napoli, piace Zortea per rinforzare la difesa. Su di lui anche la Fiorentina

Il Napoli ha messo nel mirino Nadir Zortea, terzino del Cagliari. L’ex Atalanta è autore di un’ottima stagione con la casacca rossoblù, con la quale ha totalizzato 6 gol. Un bottino che ha attirato l’interesse del club azzurro, alla ricerca di un fluidificante in difesa, con caratteristiche simili a Leonardo Spinazzola, e allo stesso modo in grado di giocare su entrambe le fasce. Su di lui, spunta però anche l’interesse della Fiorentina. Il passaggio al 3-5-2 operato da Raffaele Palladino potrebbe favorire l’interesse per il calciatore. I sardi sono disposti a discutere per una sua cessione, ma solo a salvezza definitivamente acquisita. Stando alle cifre, quelle per una partenza potrebbero essere fissate tra i 10 e i 12 milioni di euro. A riportare è il portale Tuttomercatoweb.