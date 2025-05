Sportmediaset – Rinnovo Meret, filtra ottimismo. Inter fuori dalla corsa

Filtra ottimismo sul rinnovo di Alex Meret con il Napoli. Il portiere azzurro, in scadenza a fine stagione, ha sul tavolo un prolungamento biennale con ingaggio di circa 2,5 milioni di euro. Ciò che però sta frenando la firma è un bonus da lui richiesto e non contatti con altre società, e al momento l’Inter è da considerarsi fuori dalla corsa. Dall’entourage del calciatore, filtra la volontà di proseguire il percorso. Lo riporta Sportmediaset.

“Eppure, in una stagione che sembra trionfale, il rinnovo di contratto stenta ad arrivare. C’è l’intesa sulla durata del contratto e sull’ingaggio: prolungamento biennale a 2,5 milioni annui. L’ostacolo? Un bonus da inserire, al quale si lavora da tempo, ma c’è ancora distanza tra entourage e club. I rinvii sulla firma non dipendono da contatti con altre società, essendo il portiere in scadenza e quindi potenzialmente a parametro 0. Tradotto, l’Inter può considerarsi fuori dalla corsa. Dall’agente Federico Pastorello filtra ottimismo e la volontà di continuare questo percorso. C’è solo un ultimo ostacolo non insormontabile da superare, perché Meret possa difendere anche l’anno prossimo la porta del Napoli”.