Schira: “Il Napoli ha già piazzato il primo colpo di mercato, vi dico”

Nicolò Schira, esperto di mercato, è intervenuto ai microfoni di Telecapri per fare il punto sul mercato estivo del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Mi aspetto un mercato importante da parte del Napoli. Servono rinforzi in diversi reparti, considerando che il club tornerà a disputare la Champions League e dovrà affrontare più competizioni. Sicuramente arriverà un vice-Di Lorenzo, ma anche un difensore centrale di livello che possa contendersi una maglia da titolare: Beukema del Bologna, ad esempio, è un nome molto gradito.

Il primo colpo, però, è già stato chiuso: si tratta di Marianucci dell’Empoli, classe 2004, un difensore promettente. L’operazione si aggira sui 9 milioni più bonus e l’ufficialità è attesa per inizio giugno. A centrocampo si cerca una mezzala con gol nei piedi, mentre in attacco arriveranno un esterno offensivo e una punta. Quest’ultima potrebbe essere l’erede di Lukaku o comunque un giovane più performante rispetto a Simeone, che purtroppo ha segnato solo una rete in stagione.

Kristovic è un profilo che piace al Napoli, così come Bonny e Lucca: giovani emergenti della Serie A che il club monitora. Mi aspetto che arrivi un attaccante in grado di garantire almeno 8-10 gol, che possa fare il vice-Lukaku ma anche partire titolare in base alle esigenze.”