Repubblica – ” Conte ha una parola d’ordine per questo finale di stagione: la ripete sempre ai suoi giocatori “

L’edizione odierna de la Repubblica si è anche soffermata sul modo in cui Antonio Conte sta gestendo la spogliatoio per questo finale di stagione fondamentale per gli azzurri. Di seguito un estratto dell’articolo:

” Lo scudetto sembra ormai a un passo, ma la parola d’ordine nello spogliatoio è più chiara che mai: ‘guai ad abbassare la guardia’. Conte ha messo in guardia i suoi giocatori rricordando a tutti che per mettere le mani matematicamente sul titolo c’è bisogno di aggiungere all’attuale classifica almeno altri sette punti: l’equivalente di 2 successi e un pareggio. “