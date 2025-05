Reja: “Il Napoli non può perdere lo Scudetto! Sull’Inter…”

Edy Reja, ex allenatore del Napoli, è stato intervistato a La Gazzetta dello Sport per parlare del Napoli e delle altre big di A. Ecco cosa ne pensa:

“Spareggio Champions tra Lazio e Juventus? Sarà determinante l’aspetto neuromuscolare. La Juve ora pedala, ha carattere e voglia di raggiungere l’obiettivo. Tudor è stato la scelta giusta, ha dato gioco e consapevolezze. Se la Juve andrà in Champions una bella parte di merito sarà sua. Conferma con la Champions? Se così non fosse, vorrebbe dire che il calcio ha perso certi valori. Anche se ormai non c’è da meravigliarsi di niente. Non si credeva potesse fare così bene all’inizio. Anche lì, gran parte del merito a Baroni. Napoli di Conte e volata Scudetto? Ormai non lo perde più, a meno di una catastrofe. Non pensavo l’Inter mollasse ma le previsioni nel calcio vengono puntualmente smentite”.