Qui lotta scudetto: -3 giornate. Napoli ed Inter vincono di misura

Non cambia nulla in ottica lotta scudetto a seguito della trentacinquesima giornata di Serie A. Sia il Napoli che l’Inter hanno conseguito due vittorie di misura che hanno permesso loro di raggranellare ulteriori 3 punti. Nel caso dei partenopei, è arrivato un successo tutt’altro che scontato in casa di un Lecce pieno di problemi, ma carico di spirito. Ciò che però va evidenziato con la penna rossa è che con sempre meno giornate da disputare, questi risultati divengono oro colato. Per quanto riguarda i nerazzurri, invece, è bastato un rigore in avvio di gara, e poi tanta gestione. Così da poter giocare in tranquillità un turno quasi interlocutorio in vista dell’attesissima (e vittoriosa) semifinale di ritorno di Champions League contro il Barcellona. Non è stata certamente la miglior Inter ma, il risultato pieno, quello che non consente al Napoli di alzare già le braccia, è arrivato.

NAPOLI – 77 P.ti

Gli uomini di Antonio Conte hanno conseguito una vittoria importantissima in casa di un Lecce a caccia disperata di punti in ottica salvezza. La partita del Via del Mare non entrerà nei libri di storia per le emozioni che ha offerto, che possono contarsi in pochissimi episodi chiave. Ma, i partenopei hanno saputo sfruttare le pochissime occasioni capitate a tiro. Su tutte, la punizione vincente segnata da Giacomo Raspadori, che da oggetto misterioso si è trasformato in uno degli uomini più incisivi in attacco. Ne è poi seguita una gara in cui gli ospiti si sono limitati perlopiù alla gestione del vantaggio, oltre che alla sua strenua difesa. Il risultato è un match tutt’altro che bello, ma capace di portare 3 punti fondamentali in ottica scudetto.

Ancora una volta, gli azzurri hanno dimostrato di avere difficoltà a creare occasioni da gol. Dopo un primo tempo tutto sommato positivo, è arrivata una ripresa dove ci si è limitati a difendere lo 0-1, salvo negli ultimi istanti di gara. Non che sia una colpa, specie se si può disporre di una fase difensiva granitica, capace di lasciare le briciole agli avversari. Ma, dinanzi a squadre chiuse, serve avere quel tocco in più per arrivare a siglare quelle reti che possono risultare decisive in chiave tricolore. Nel corso di questa stagione, non sempre i partenopei hanno dimostrato di averlo. Forse, soprattutto, si potrà far davvero poco per rimediare a queste problematiche.

C’è però un appunto importante da fare: l’atteggiamento. Rispetto al complicato 0-1 di Monza, questo rimediato contro i salentini è stato decisamente più tranquillo, e con la partita mai in discussione. Al netto di cosa ne può pensare il tifoso più ansioso, chiaramente speranzoso che un match così particolare possa finire al più presto. Nell’incontro del Brianteo, i partenopei non hanno mostrato un buon approccio, facendo molta fatica ad imporsi. Invece, al Via del Mare, hanno da subito dimostrato di essere in partita, non sentendo in maniera eccessiva la pressione. In una lotta punto a punto, e con un pareggio bonus da poter eventualmente sfruttare, questo dettaglio può fare tutta la differenza del mondo.

La prossima sfida sarà la gara casalinga contro il Genoa. Gli uomini di Patrick Vieira, tranquillamente salvi, non hanno nulla da chiedere al campionato. Però, non verranno al Maradona in ciabatte e bermuda. Anzi, trattandosi di una compagine molto organizzata, andrà affrontata con le pinze ed il massimo rispetto. La chiave, è scendere in campo con l’atteggiamento delle ultime uscite. Soprattutto, non calare mai di concentrazione, credendo di avere già la vittoria in tasca. L’Inter è sempre in agguato e pronta a sfruttare ogni passo falso. Potrebbe essere proprio uno di questi a risvegliare in loro lo spirito. Un’occasione che gli uomini di Conte non dovranno assolutamente concedere.

INTER – 74 P.ti

Dopo due sconfitte consecutive rimediate contro Bologna e Roma, i nerazzurri sono tornati al successo in Serie A contro l’Hellas Verona. È bastato un calcio di rigore in avvio di gara siglato da Kristjan Asllani per ottenere i 3 punti. Il seguito del match è stata una gara giocata con pochissimi stimoli, con gli uomini di Simone Inzaghi chiaramente con la testa orientata alla Champions. Però, il risultato finale consente di rimanere ugualmente a 3 lunghezze dal Napoli, e così di non ampliare ulteriormente lo svantaggio. Cosa che, in questo momento della stagione, sarebbe risultata fatale.

C’è davvero poco da commentare di questo match, se non che l’Inter è decisamente concentrata sulla Champions, oltre che molto stanca dal punto di vista fisico. L’incredibile partita disputata contro il Barcellona, ha confermato questo messaggio. I nerazzurri, probabilmente erano di tanto inferiori ai blaugrana non solo come livello, ma anche come condizione. Ciò che però ha fatto la differenza è stata la mentalità da grandissima squadra. Se gli uomini di Flick hanno approcciato al match con un po’ di presunzione, quelli di Inzaghi si sono presentati più umili, pronti alla battaglia e con volontà di portare il risultato a casa. Un atteggiamento che li ha premiati, portandoli dritti alla finale di Champions.

Cosa comporterà questa qualificazione dell’Inter in chiave scudetto? Sarà questo l’interrogativo princpiale da porsi per queste ultime tre giornate di Serie A. Da un lato, potrebbe essere vera e propria benzina dal punto di vista mentale. Dall’altro, potrebbe assorbire ulteriori energie, poiché i pensieri sono ovviamente proiettati alla gara dell’Allianz Arena. Al momento, non è dato sapere quale sia la risposta giusta. I nerazzurri sono fisicamente in riserva, e il provare a raggiungere uno scudetto potrebbe trascinar via concentrazione e veder svanire ulteriori forze. Però, ancora una volta, hanno provato di essere una vera e propria big, in grado di poter competere su ogni fronte con enorme profitto.

Domenica, poco prima del Napoli, ci sarà un non semplice test per valutare ogni aspetto: Torino-Inter. I granata non hanno nulla da chiedere al campionato, ma sono una squadra che in questo 2025 ha mostrato un buon rendimento. Un approccio non positivo alla gara potrebbe creare enormi problemi, ed in questo momento non centrare un successo sarebbe cruciale. Tuttavia, come già detto in precedenza, è davvero difficile fare previsioni su questo match. Può accadere di tutto, come il vedere l’Inter appagata dalla difficile semifinale di Champions. Oppure, si potrebbe vedere una squadra galvanizzata da questa vittoria, e così in grado di affrontare anche il campionato al massimo delle proprie forze, creando non pochi grattacapi ai partenopei.