Napoli-Genoa sarà arbitrata da Piccinini di Forlì. Aureliano al Var

Sono appena state rese note le designazioni arbitrali della trentaseiesima giornata di Serie A. In questa, il Napoli sfiderà il Genoa allo stadio Diego Armando Maradona, in un match che si preannuncia fondamentale in chiave lotta per il tricolore. L’incontro, sarà diretto dal signor Marco Piccinini della sezione di Forlì. Verrà assistito dai guardalinee Perrotti e Mokhtar, mentre il quarto uomo sarà Feliciani. Il Var sarà presieduto dal signor Gianluca Aureliano della sezione di Bologna, e ad assisterlo ci sarà Gariglio.

NAPOLI – GENOA h. 20.45

PICCININI

PERROTTI – MOKHTAR

IV: FELICIANI

VAR: AURELIANO

AVAR: GARIGLIO