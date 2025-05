Il Mattino – ” Rinnovo Meret, c’è ancora uno scoglio per arrivare all’accordo “

L’edizione odierna de il Mattino si è soffermata sulla situazione rinnovi in casa Napoli, in maniera specifica quello di Alex Meret, che è in ballo da diversi mesi e non si è ancora trovato un accordo definitivo. Il quotidiano ha spiegato il perchè, ecco un estratto dell’articolo:

“ Il d.s. Manna sta facendo i salti mortali per convincere Meret ad accettare l’offerta azzurra che il direttore sportivo ha più volte modificato per andare incontro alle esigenze del numero uno azzurro. Poi l’ultimo scoglio: un bonus alla firma. Non una grande cifra ma una cosa per cui lo stesso De Laurentiis ha dato l’altolà. Almeno fino ad adesso. Sul bonus o premio va trovata l’intesa. Magari a metà strada. Meret rinnoverebbe fino al 2027 con opzione fino al 2028 e un ingaggio da 3 milioni l’anno. “

” Pastorello ha più volte incontrato Manna. A Milano prima della gara con l’Inter, sembrava tutto praticamente fatto. Ma poi la frenata, il rinvio. E’ una storia interminabile, quella del rinnovo di Meret. “