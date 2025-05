Il Mattino – ” Parole di Spalletti hanno infastidito Adl, ecco il perchè “

Luciano Spalletti ha vuotato il sacco. Dopo quasi due anni di silenzio in merito alle motivazioni che lo hanno spinto a lasciare la guida del Napoli, dopo la vittoria del terzo scudetto, il mister della nazionale italiana ha svelato diversi retroscena dietro la sua scelta. La motivazione principale sarebbe stata un rapporto definito ” conflittuale ” da parte sua. L’edizione odierna de il Mattino ha svelato la reazione di De Laurentiis in merito, ecco un estratto dell’articolo:

“ De Laurentiis ha scelto di non replicare. Ha sussurrato ai suoi che «ognuno può pensarla come crede» ma magari quando ritroverà la parola che Conte gli ha sottratto, tornerà sul tema. Però, certo, al Napoli ha dato un po’ fastidio la scelta di Luciano Spalletti di far uscire la sua biografia “Il paradiso esiste ma quanta fatica” edito da Rizzoli, proprio nei giorni cruciali della lotta scudetto. “