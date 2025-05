Il Mattino – ” Conte si affida al suo assistente Sandreani per questo finale di stagione “

Ore di straordinario per Mauro Sandreani, ex allenatore del Padova ed attuale collaboratore tecnico dello staff di Antonio Conte. Nessun dettaglio può essere oscurato in questo finale di stagione fondamentale per il Napoli. A riportarlo è l’edizione odierna de il Mattino, di seguito un estratto dell’articolo:

” Conte conosce l’imprevedibilità delle partite di calcio e l’incerta decifrazione, in genere, di un match di fine stagione come quello con il Genoa che a questo campionato non ha proprio nulla di chiedere. Dunque, per il suo assistente Sandreani, l’ex tecnico del Padova, sono ore di lavoro straordinario. Proprio perché nulla vuole essere lasciato al caso. “