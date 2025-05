Il Mattino – ” Conte ha già preso la decisione in merito al suo futuro “

L’edizione odierna de il Mattino si è soffermata sui recenti rumors in merito al futuro di Antonio Conte, con diversi opinionisti e giornalisti che lo vedono già lontano da Napoli. Ma, secondo quanto riportato dal quotidiano, la realtà dice che Antonio Conte vuole proseguire il suo percorso a Napoli. Di seguito un estratto dell’articolo:

“C’è chi ha subito ipotizzato che Antonio chiuderà il rapporto con la società, come fece a Torino e Milano. Ma che c’entra Spalletti con Conte? Spalletti aveva deciso da mesi di andare via così come Conte ha la buonissima intenzione di proseguire a Napoli perché la città e il gruppo di lavoro lo hanno conquistato”.