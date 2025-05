Gds – ” Napoli, nel mirino due gioielli dell’Udinese “

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si è anche soffermata sul calciomercato del Napoli, in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dalla rosea, il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, starebbe parlando con l’Udinese in merito a due giocatori: Oumar Solet e Lorenzo Lucca. Il club bianconero, di canto suo, non sembra essere intenzionato a cedere i suoi giocatori a prezzo di saldo: infatti, per l’attaccante, il club chiede 40 milioni. Nonostante sia un profilo gradito ad Antonio Conte, Manna dovrà lavorare per far abbassare il prezzo, spiega il quotidiano.