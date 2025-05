Gds – ” Napoli, Manna segue due attaccanti con attenzione: uno gioca in Premier League “

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si è anche soffermata sul calciomercato del Napoli, in merito ai possibili obbiettivi degli azzurri per la prossima stagione. La rosea fa sapere che Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, starebbe seguendo con attenzione Ange Yoan-Bonny, punta del Parma, e Rasmus Hojlund, punta del Manchester United. Nel caso in cui i Red Devils inserissero il danese nella lista dei trasferimenti, il Napoli farebbe sicuramente un tentativo per lui, secondo il quotidiano.