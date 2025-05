Gds – ” Incontro Conte-Adl, ecco le richieste del mister per restare “

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si è anche soffermata sull’ormai atteso incontro tra Aurelio de Laurentiis e Antonio Conte, di cui non si sa ancora la data precisa, ma quanto pare sono trapelate le richieste che il mister salentino farà al patron azzurro: un progetto tecnico duraturo di alto livello e una campagna acquisti da assoluti protagonisti, per andare a rinforzare una rosa che possa quindi avere 22 potenziali titolari. L’obbiettivo non sarà quindi solo quello di rimanere competitivi nel campionato, ma fare un gran percorso anche in Champions League. Il possibile primo incontro può avvenire dopo la partita contro il Genoa, fa sapere il quotidiano.