Gds – ” Adl vicino a traguardo storico per il campionato italiano “

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si è anche soffermata su Aurelio de Laurentiis e il lavoro che sta svolgendo con il Napoli. La rosea riferisce che il patron degli azzurri sarebbe vicino a un traguardo incredibile nella storia del campionato italiano. ecco un estratto dell’articolo:

” Non stiamo parlando di un grande allenatore o di un campione. Ma di un presidente che tanto ha fatto parlare di sé, a volte per il suo carattere – diciamo così – esuberante, per le sue posizioni non sempre istituzionali, per quella punta di veleno che spesso ha accompagnato le sue parole. Resta il fatto, perché il curriculum non è invece discutibile, che Aurelio De Laurentiis è – come detto – a tre giornate da un primato assoluto nella storia dei campionati italiani. Nessuno ha infatti mai vinto – e un pizzico di scaramanzia ci sta benissimo – due scudetti nel giro di tre anni con un club fuori dal classico giro delle tre grandi: Juve, Inter e Milan. “