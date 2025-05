ADL potrebbe entrare a breve nella storia del calcio italiano.

Ne ha parlato La Gazzetta dello Sport stamane, soffermandosi sulla possibile vittoria del quarto scudetto in casa Napoli: in questo caso il patron dei partenopei sarebbe l’unico ad aver vinto due scudetti nell’arco di tre anni, senza calcolare le due squadre di Milan e la Juventus, in pratica le squadre più titolate del calcio italiano.