Dazn – Behrami: “Il Napoli con Conte può aprire un ciclo vincente per 3 anni”

Valon Behrami, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni del podcast di Dazn per parlare del Napoli e di Conte. Ecco cosa ne pensa:

“Il Napoli può aprire un ciclo con Conte? Il Napoli se andiamo a vedere in prospettiva, può andare a fare un filotto se Conte rimane. Conte ha iniziato a sentire questa sensazione, perché arrivano i soldi di Kvara, i soldi della Champions e quelli di Osimhen. Quello che può creare il Napoli, quello che avrà dagli introiti dei giocatori venduti, e nonostante hai venduto stai lì vicino a vincere il campionato, potenzialmente è la migliore squadra d’Italia per i prossimi tre anni. Se vai a vedere i conti sono a posto, puoi andare a spendere. Hai un allenatore che se vuole un giocatore te lo prende e te lo valorizza, non ha quindi paura di andare a spendere anche 80mln per un giocatore. Chi è la squadra in queste condizioni oggi?”