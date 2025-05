Dall’Inghilterra – Napoli e Milan su Chiesa, ma c’è l’ostacolo ingaggio. Intanto il Tottenham…

Il Napoli e il Milan monitorano con anttenzione la situazione di mercato di Federico Chiesa, in uscita dal Liverpool. L’ex Juventus ha trovato pochssimo spazio con la maglia dei Reds. Motivo per cui, potrebbe già cambiare aria dopo una sola stagione, soprattutto se arriverà l’offerta giusta. Tuttavia, per una sua partenza, gli inglesi richiedono una cessione a titolo definitivo, il cui valore potrebbe essere di 15-20 milioni di euro. Entrambi i club, però, non sembrano disposti ad accaparrarsi lo stipendio dell’ala, considerato troppo alto. L’interesse però rimane, e con esso potrebbero nascere dei futuri negoziati. Ciò che però emerge maggiormente è la forte candidatura del Tottenham. I londinesi, infatti, sarebbero disposti a pagare l’esoso ingaggio al calciatore. Inoltre, presto potranno nuovamente contare sul lavoro di Fabio Paratici, i cui rapporti con l’agente Fali Ramadani potrebbero essere decisivi al fine della buona riuscita della trattativa. A riportare è il portale inglese CaughtOffside.