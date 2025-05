Cds – ” Napoli, contro il Genoa raggiungerà un traguardo storico: c’entrano gli spettatori “

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si è anche soffermata sull’impressionante affluenza dei tifosi del Napoli allo stadio, che in questa stagione sta raggiugendo dei picchi molto importanti: infatti, contro il Genoa, si raggiungerà un traguardo storico: si supereranno il milione di spettatori, frutto di un’affluenza media di 51.000 spettatori a partita. Numeri da record per il Napoli e per Aurelio de Laurentiis, frutto dell’effetto Conte e della stagione di alto livello da parte degli azzurri.