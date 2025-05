Cds – ” Infortunio Buongiorno, possibile recupero lampo per il difensore ? Le ultime “

Arrivano importanti novità in merito alla situazione infortuni in casa Napoli: infatti, l’edizione odierna del Corriere dello Sport ha rivelato che Alessandro Buongiorno potrebbe anticipare il suo rientro. Inizialmente vi erano zero chance, e quindi il difensore azzurro si sarebbe rivisto solo nella prossima stagione, ma le ultime novità rivelano che potrebbe strappare una convocazione per l’ultima partita di campionato contro il Cagliari. Buone notizie quindi per i tifosi azzurri e per Antonio Conte, che spera di avere a disposizione Buongiorno il prima possibile.